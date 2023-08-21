Komalık edilen doktor konuştu: Bahçede çay içerken saldırdılar

Önceki gece, Şahinbey ilçesindeki Kemal Bayındır Hastanesi'nin acil servisinde meydana gelen olayda, ateşi bulunan çocuklarını hastaneye getiren bir aile cocuğa damar yolunun geç açılması nedeniyle görevlilerle tartışmış, ardından çağırdıkları akrabalarıyla birlikte hastanedeki doktor ve görevlilere saldırmışlardı. Saldırıda hastanenin Gece Müdürü Ahmet Sefa (36) ve güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus (43) ile acil serviste görevli Doktor Asadullah Begoğlu (32) çeşitli yerlerinden yaralanmış, başına aldığı demir boru darbesiyle kafa travması geçiren Doktor Begoğlu, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Olayla ilgili olarak çocuğun babası çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

Kafasına 15 dikiş atılan Doktor Asadullah Begoğlu ise, tedavinin ardından yoğun bakım ünitesinden Beyin Cerrahi Servisi'ne alındı. Burada tedavisi devam eden Begoğlu, yaşadıklarını anlattı.

"HIRSINI ALAMAMIŞLAR Kİ KOLUMU ISIRDILAR"

Olay gecesi hastane acil biriminde nöbette olduğunu söyleyen Begoğlu, "Yüksek ateş, kusma ve sıvı kaybı gerekçesiyle bir çocuk hastaneye getirilmiş ve serum tedavisi istemişler. Hemşire arkadaşlar damar yolunu bir defa denemişler ama bulamamışlar. Bunun üzerine aile acil birimde bağırıp çağırıp dışarı çıkmış. Biz de diğer acil hekimi ve gece müdürüyle birlikte çay almak için hastane bahçesine çıkmıştık. Bu sırada çocuğun babası telefonla birilerini arayıp hastaneye çok sayıda adam toplamış ve bizim bundan haberimiz yoktu. Çünkü herhangi bir tartışmamız, sözlü münakaşamız olmadı kendisiyle. Bir anda hastane önünde 20 kişi saldırdı. Kemerlerle demir sopalarla saldırdılar. Canımızı zor kurtardık. Kafamda 15 dikiş var. Omuz ve boynumda yara izleri var. Hırslarını almamış olacaklar ki kolumu ısırdılar. Sırtımda ve kalçalarımda demir sopa ve kemer izleri var. Kafamdan darbe aldım. 15 dikiş atıldı" dedi.

Begoğlu, "Doktorlar ve sağlıkçılar bu işin ne kadar hayati bir mesele olduğunu bilirler. Darp sonrasında kusma çift görme durumlarını yaşadım. Yoğun bakıma alındım. Bilincim gitmişti. Hayati tehlikeyi atlattıp yoğun bakımdan çıktım ancak daha kötü sonuçlar da olabilirdi. Keşke cezai bir caydırıcılığı olsa bu şiddet olaylarının. Biz yaşadık başkası yaşamasın bu olayı. Tutuklanan kişiye hak ettiği cezasının verilmesini istiyoruz. Biz sağlıkçılar da bir annenin evladıyız. Bizim de çocuklarımız var. Bu şekilde her önüne gelen doktora sağlık çalışanlarına saldırsın o zaman. Bugün bana oldu yarın öbür gün başkasının da başına gelecek" diye konuştu.