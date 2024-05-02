Komando bıçağıyla tanımadığı adamı öldürdü

stanbul Büyükçekmece'de 27 Nisan günü Yıldıray Koç (50) Tepecik Barış Parkı'nda kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı halde metrelerce yürüyen Koç, geldiği sokaktaki bir arabaya yaslandı. Bilincini kaybeden adam bir anda yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.Emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ifadesine başvurulan Yıldıray Koç'un kardeşi Y.K., ağabeyinin kendisini arayarak kötü olduğunu ve yanına gelmesini istediğini söyledi. Ağabeyinin yanına gittiğinde kanlar içinde olduğunu, maktulün ara sıra alkol aldığını ayrıca eşinden ayrıldığını anlattı. Yapılan incelemelerde Koç'un sokağa girdiği esnada kendisini takip eden eli bıçaklı bir şüpheli olduğu ve yaklaşık bir dakika sonra şahsın sokaktan koşarak çıktığı belirlendi.Araştırmalar neticesinde şahsın Azad M. (20) olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde öleni hiç tanımadığını, alkollü vaziyette yürürken gördüğünü, bu konudan dolayı sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü. Olay günü giydiği kıyafetler ve olayda kullandığı komando bıçağı ele geçirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.