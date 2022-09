Kombi ASE Uyarısı Nedir? Kombide Neden ASE Yazar ve Nasıl Giderilir?

Kombi, doğal gaz kullanımını ve sıcak su ihtiyacını karşılamak için üretilmiş ev veya işyeri gibi kapalı alanlara uygun olan ısıtma cihazlarıdır. Bu ısıtma cihazlarının ebatlarının küçük olması ve bu sebeple çok yer kaplamaması en çok tercih edilme sebepleri arasındadır. Bacalı, konvansiyonel, yoğuşmalı, elektrikli olmak üzere 4 çeşit kombi bulunur. Kullanımı kolay ve pratik olan cihazın bütün görevlerinin tam olarak nasıl ve ne işe yaradığını bilemeyebiliyoruz. Uyarı veren bir ikaz olarak karşımıza çıkanlardan bir tanesi de ASE'dir. Kombi ASE uyarısı nedir? Bu uyarı nasıl düzeltilir ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Kombide neden ASE yazar ve nasıl giderilir? İşte ayrıntılar...

Kombi ASE Uyarısı Nedir?

Her kombi markasının kendine ait bir işletim sistemi olduğundan bahsetmiştik. Kombi kullanımları çok zor makineler olmamakla birlikte yine de dikkatli ve bilinçli kullanmak gerekmektedir. Bazı arızalarının olabileceği gibi bakım zamanları geldiğinde de makine de beliren çeşitli uyarılar vermektedir. Yeni nesil kombiler, her yıl kış başlangıcında kombilerinizi açmadan önce ASE adı altında bir uyarı vererek sizleri cihazın bakımını yaptırmanız açısından ikazda bulunmuş oluyor. Bunun şöyle bir avantajlı tarafı oluyor: Her yıl düzenli bir şekilde bakımını yaptırdığınız kombinizin kullanım ömrünü sağlıklı bir şekilde uzatmış oluyorsunuz. Unutulan bakımlar kombinizin ömrünü kısalttığı gibi bir de yüksek fiyatlı bakım ücreti ödemek durumunda kalabiliyorsunuz.

Kombide Neden ASE Yazar ve Nasıl Giderilir?

Kombide oluşan ASE sinyali cihazın bir hatası değil, bakım zamanının gelmiş olduğunu size hatırlatma amaçlı bir uyarıdır. Kombide oluşan ASE uyarısı için kombinizin marka yetkili servisinden destek almanız gerekmektedir. Bu çıkan uyarıyı yetkili servisle iletişime geçmeden kendinizin silmesi mümkün olmuyor. Çünkü cihaz resetlense de belirli bir süre sonrasında tekrardan aynı uyarıyı size verecektir. ASE uyarısını dikkate almayıp üzerine gittiğiniz takdirde daha büyük sorunlar meydana getirmektedir. Kombi markanızın yetkili servis merkezlerini arayarak destek sağlanması durumunda hem kombinizin düzenli yıllık bakımını yaptırmış olursunuz hem de bu sayede kombinizin kullanım ömrünü sorunsuz bir biçimde uzatmış olursunuz. Yetkili servis kombinizin arıza durumlarında ve ne anlama geldiğini bilemediğimiz çeşitli uyarı sembolleri için de telefonla destek sağlayacakları gibi yerleşim yerlerinizi ziyaret ederek de mevcut sorunu gidermenize yardım sağlamış olurlar.