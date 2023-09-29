Haberler Yaşam Haberleri Kombi F Hatası Çözümü Nedir? Kombi F Hatası Veriyor, Neden Olabilir?
Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:27 Son Güncelleme: 29.9.2023 15:27

Kombi F Hatası Çözümü Nedir? Kombi F Hatası Veriyor, Neden Olabilir?

Her cihazda olduğu gibi kombilerde zaman zaman arızalanabilmektedir. Bu arızaların sebebi teknik olacağı gibi zamanında bakımının yapılmaması ile ya da özensiz kullanımla da ilgili olabilmektedir. Kombinin bakımına ya da kullanılma şekline özen gösterilmediği takdirde kombi bazı hatalar verebilir. Bu hataların başında da F hatası gelmektedir. Bu hata koduyla karşılaştığınız zaman ise kombi F hatası çözümü nedir ya da kombi F hatası veriyor neden olabilir soruları gündeme gelir.

Kombi F Hatası Çözümü Nedir? Kombi F Hatası Veriyor, Neden Olabilir?

Kombiler arızalandığı zaman ilgili arızaya atanan kodlar kombinin ekranında çıkmaktadır. Bu sayede ise kullanıcılar sorunun kaynağını kolaylıkla anlayabilmektedir. F hata kodu da bunlardan bir tanesi olup sıklıkla karşılaşılan hatalardan bir tanesidir. Bu arızayı yetkili servise ihtiyaç duymadan kişi kolay bir şekilde kendi kendine halledebilmektedir. Fakat bu arızayı kişinin kendi kendine halledebilmesi için kombide F hatası çözümü nedir ve kombi F hatası veriyor neden olabilir bilmesi gerekmektedir.

Kombi F Hatası Veriyor Neden Olabilir?

Kombilerde herhangi bir arıza olduğu zaman, kombi ekranında arızanın sebepleri için atanan kodlardan ilgili kod görülmektedir. Eğer kombi ekranında F hata kodu görülüyorsa yani kombi F hatası veriyorsa bu, kombide su basınç yetersizliği olduğunu göstermektedir. Yani kombideki suyun basıncı düşmüş olabileceği gibi kombiye su gelmeme ihtimali de vardır. Bunların yanı sıra ise suyun devri daim yapmaması da F hata kodu ile karşılaşmamıza sebep olabilmektedir.

Kombi F Hatası Çözümü Nedir?

Kombilerde en sık karşılaşılan hata kodu F arızasıdır. Bu kod kombide su ile ilgili bir sıkıntı olduğunu bize göstermektedir. Bu arızanın ortadan kalkması için şu adımları takip etmelisiniz:

Kombi F hatası birden fazla sebeple meydana geleceği için ilk önce arızanın kaynağını bulmanız gerekmektedir. Bunun için:

1. Adım: F hata kodu su ile ilgili bir sorun olduğundan dolayı evinizde suyun kesilip kesilmediğini kontrol etmeniz gerekir.

2. Adım: Eğer evinizde su kesilmemişse, suyun kombiye gelip gelmediğine bakmanız gerekir.

3. Adım: Eğer kombiye su geliyorsa kombinin basınç değerinin normal aralıkta olup olmadığını kontrol edin.

4. Adım: Kombi basıncı normal değerinde değilse, basınç değeri 1,5-2 bar arasına gelene kadar kombiye su basarak sorunu çözümleyebilirsiniz.

Eğer hala sorun devam ediyorsa yetkili servisten destek almanız gerekmektedir

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Kombi F Hatası Çözümü Nedir? Kombi F Hatası Veriyor, Neden Olabilir?
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