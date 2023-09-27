Kombi Suyu Boşaltma - Fazla Kombi Suyu Nasıl Boşaltılır, Nereden Atar?

Kombi içerisinde veya tesisatta olması gerekenden fazla su olması durumunda kombi su basıncı yükselir. Basıncın yükselmesi demek kombideki fazla suyun boşaltılmaya ihtiyacı olduğu anlamına gelmektedir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmadan önce kombi suyu nasıl boşaltılır öğrenmenizde fayda vardır. Bu suyun tahliyesi için yetkili servis çağırmanıza gerek olmayıp kendi kendinize rahatlıkla halledebileceğiniz bir durumdur. Fakat bunun için kombi suyu boşaltma vanası nerede ya da kombi fazla suyu nereden atar gibi soruları araştırmanız gerekmektedir.

Kombi Suyu Nasıl Boşaltılır?

Kombi kullanırken performansının düşmemesi için bakımlarının düzenli olarak yaptırılması gerekmektedir. Düzenli olarak yapılan bakımlar kombinin ömrünü uzatmanın yanı sıra kombinin daha sağlıklı çalışmasını sağlar. İlgili bakımlardan bir tanesi de kombinin fazla suyunu boşaltmaktır. Bu işlemi, teknik servise ihtiyaç duymadan kişinin kendisi de yapabilmektedir. Eğer kombideki suyu yetkili servis desteği almadan kendiniz boşaltmak istiyorsanız bu iki yöntemi deneyebilirsiniz:

1. Yöntem: Kombi Su Vanası Kullanarak Kombi Suyu Boşaltma

Her kombide genellikle 2 adet filtre, bir doldurma vanası ve bir de boşaltma vanası mevcuttur. Kombinin altında bulunan boşaltma vanasındaki musluğu saat yönünün tersine çevirerek kombi suyunu boşaltabilirsiniz. Musluğu açtıktan sonra dikkat etmeniz gereken nokta ise suyun fazlalık olan kısmını yani yeteri kadarını boşaltmanız olacaktır. Manometre üzerinden kombinin güncel basınç değerini kontrol ederek bar basıncının olması gereken seviyeye gelip gelmediğini görebilirsiniz. Bar basıncı 1-1,5 arasına düştüğü zaman vanayı kapatabilirsiniz.

2. Yöntem: Petek Kullanarak Kombi Suyu Boşaltma

Su boşaltma vanasının mevcut olmadığı kombi modelleri için kombi suyu boşaltma işlemi petekler üzerinden gerçekleşmektedir. Şayet kombinin altında boşaltma vanası mevcut değilse hangi petek olduğu fark etmeksizin peteklerden birinin fazla havayı almak için kullanılan purjör üzerinden su boşaltma işlemi gerçekleşir. Bu işlemi yapmak içinse boşalacak su için purjörün altına yeterli bir büyüklükte kap koyabilirsiniz. Peteğin havası alınırken ki gibi purjör anahtarı ya da düz uçlu bir tornavida ile purjör tapasını saat yönünün tersine doğru çevirerek tapayı gevşetip akan su kesilene kadar beklemelisiniz. Bu yöntem ile tahliye vanası olmayan kombinin suyunu pratik ve hızlı bir şekilde boşaltmayı başarmış olursunuz.

Kombide yada tesisatta gereğinden fazla su olması durumlarından kaynaklı kombi suyu boşaltılmaya ihtiyacı duymaktadır. Eğer böyle bir durum yaşanırsa sistem basıncının artması kaçınılmaz olup kombi basıncı 2 barın üzerine çıkabilir. Normal şartlarda ise kombi su basınç değerinin 1 – 1,5 bar arasında kalması gerekmektedir. Kombi su basıncı 1,5 barın üstüne çıkarsa kombi suyu boşaltılmaya ihtiyaç duyar. Böyle bir sorunla karşılaşmak oldukça muhtemel olsa da pek çok kombi, tahliye hortumu bulundurmadığı gibi bazı kombilerde de boşaltma vanası yoktur.

Kombi Su Boşaltma Vanası Nerede?

Kombinin içerisinde su fazlalığı olduğu zaman su basınç göstergesi olması gerekenin üstüne çıkmaktadır. Yani su basıncı 1-1,5 bar aralığında olması gerekirken 1,5 barın üzerine çıktığı vakit fazla olan suyun tahliye edilme işleminin yapılması zamanı gelmiş demektir. Eğer tahliye işlemi yapılmazsa kombi vanalarının ve musluklarının çevresinden su akıtma ihtimali muhtemeldir. Fazla suyun yeteri kadar atılmasıyla beraber su basınç barı olması gereken aralıkta olacaktır. Suyu tahliye etmek içinse kombinin hemen altında kombi su boşaltma vanası bulunmaktadır. Fakat boşaltma vanası her kombide bulunmayabilir. Boşaltma vanasından su tahliye edileceği zaman evde bulunan bütün petek vanalarının açılmış olması gerekmektedir. Eğer açılmazsa kombi suyu tahliye edemez.

Kombi Fazla Suyu Nereden Atar?

Kombinin su basıncı yükseldiğinden bu basıncı düşürmek için kombideki bulunan fazla suyun atılması gerekmektedir. Eğer bu su hemen boşaltılmazsa kombi vanalardan ve muslukların çevresinden fazla suyu atacaktır. Fakat hemen müdahale edilmediği takdirde kombiniz arızalanabilir. Eğer zamanında fark edip müdahale ederseniz kombi fazla suyunu kombilerin altında bulunan tahliye vanasından eğer böyle bir vana mevcut değilse de peteklerin herhangi birinden boşaltabilirsiniz.