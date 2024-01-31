Haberler Yaşam Haberleri Kombide Bar Yükselmesi Tehlikeli Midir? Yüksek Bar Kombiye Zarar Verir Mi?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 14:52 Son Güncelleme: 31.1.2024 14:52

Kombide Bar Yükselmesi Tehlikeli Midir? Yüksek Bar Kombiye Zarar Verir Mi?

Kombi göstergesi 1,5 bardan 2 bara yükseldiği zaman, bir endişe duyulur ve bunun tehlikeli olup olmadığı merak edilir. Kış moduna geçildiğinde çoğu kombi, içlerindeki suyu kaynatırlar ve bununla birlikte su çoğalır. Bu durum ise basınç değerinde birtakım değişiklik yaratır. Bunun için kombide bar yükselmesi tehlikeli midir ve yüksek bar kombiye zarar verir mi öğrenmekte fayda vardır.

Kombide Bar Yükselmesi Tehlikeli Midir? Yüksek Bar Kombiye Zarar Verir Mi?

Basıncın yükselmesi, kombiye ve hatta çevreye büyük ölçekli zarar verebileceği için korkulan bir durumdur. Öte yandan basınç, ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır. İdeal bar aralığının ne olduğunu bilmeyenler tarafından 2 veya 3 değerleri çok yüksek algılanabilir. Basıncın gereğinden fazla yükselmesinin ne anlama geldiğini merak edenler için kombide bar yükselmesi tehlikeli midir ve yüksek bar kombiye zarar verir mi araştırılıyor.

Kombide Bar Yükselmesi Tehlikeli midir?

Bir kombide basıncın yükseldiğini ele veren en önemli işaret, su akıtmaya başlamasıdır. Eğer su basıncı düşürülmez ise kombinin arızalanması kuvvetle muhtemeldir. Bunun nedeni, ısınan suyun genleşerek sistemdeki havanın sıkışmasına yol açması ve basıncı yükseltmesidir. Öte yandan bar aralığının, 1,5 ile 2 arasında olmasında korkulacak herhangi bir durum yoktur. Kaloriferlerin çalıştırılması ve kış moduna geçiş yapılması, bu duruma yol açan etkenlerdir. İçindeki suyu kaynatmaya başlayan kombinin basınç seviyesinde yükselmeler meydana gelebilir. Normal bir durum olduğu için 1.5 bara ayarlı olsa da 2'ye yükselmesi bir sorun değildir. Ancak 3'e kadar çıkıyor ise bu noktada bir sorundan bahsetmek mümkündür. Kombi su sızdırmaya başladığında, bar derecesinin yükseldiği söylenebilir. Böyle bir durumda su seviyesi acilen düşürülmelidir, aksi takdirde arıza yaşanması mümkündür.

Kombinin Basıncı Yükselirse Ne Yapmalı?

Eğer basınç 3 bar ve üzeri ise kombi için tehlike çanlarının çaldığını söylemek mümkündür. Böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında, cihazdaki fazla su derhal tahliye edilmelidir. Emniyet ventili kullanılarak kombi sistemi içindeki su boşaltılmalıdır. Ardından basıncın neden yükseldiğini anlamak için cihaz kontrol edilmelidir. Sorunun neden kaynaklandığını anlamak için yetkili servis ile iletişime geçmekte fayda vardır. Ek olarak, kombiye su basma işlemi sırasında ekstra dikkatli olmak gerekir. Çünkü musluk açık bırakıldığında, gereğinden fazla su doldurarak basıncın yükselmesine zemin hazırlanabilir. Bu durum söz konusu olduğunda, tahliye hortumunu kullanmak işe yarar bir çözümdür.

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Kombide Bar Yükselmesi Tehlikeli Midir? Yüksek Bar Kombiye Zarar Verir Mi?
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