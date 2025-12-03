Kombinizi kapatmayın sıcaklığını düşürün

Kışın ilk günlerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) doğalgaz kullanımı ile ilgili önemli uyarılar geldi. EPDK Doğalgaz Piyasası Dairesi Enerji Uzmanı Onur Kığılcım, gazda tasarruf için uyarıda bulunarak "Kombiler gün içerisinde kapatılmamalı, evde olunmadığında en kısık ayarda çalışır vaziyette bırakılmalı, mümkünse de termostatlı vanalar takılmalı. Ayrıca ortam sıcaklığının da düşürülmesi gerekiyor; çünkü yapılan hesaplamalara göre her 1 derecelik ortam sıcaklık düşüşünün faturada yüzde 5-6 civarında tasarruf sağladığı tespit edilmiş durumda" dedi. Kış aylarının gelmesiyle evlerde kombiler yanmaya başlarken, EPDK'den tasarruf uyarısı geldi.

EPDK uzmanı Kığılcım, çok basit uygulamalarla faturaların yüzde 15-20 düşürülmesinin mümkün olduğunu belirterek "Öncelikle kombilerin ve tesisatın bakımı belli periyotlarda yetkili firmalara yaptırılmalı, bu hem verimli kullanım hem de güvenlik açısından çok önemli. Evdeki sıcak havanın dışarıya çıkmasını ve dışarıdaki soğuk havanın da eve girmesini önlemeliyiz. Camlar ısı yalıtımlı muadilleri ile değiştirilebilir. Binalara mantolama yaptırılması da doğalgazın verimli kullanılmasında etken. Ayrıca peteklerin önlerinin ve üstlerinin kapatılmaması gerekiyor. Gündüz güneş vuran odalardaki perdeler açık tutulmalı" dedi.

YÜZDE 6 TASARRUF SAĞLAR

Kombilerin gün içerisinde kapatılmaması, evde olunmadığında en kısık ayarda çalışır vaziyette bırakılması gerektiğini söyleyen Kığılcım, "Ayrıca ortam sıcaklığını da düşürmemiz gerekiyor. Her 1 derecelik ortam sıcaklık düşüşünün faturada yüzde 5-6 civarında tasarruf sağladığı tespit edilmiş durumda" diye konuştu. Kığılcım, ortam sıcaklığına ilişkin "Birçoğumuz 24-25 derece ortam sıcaklığını seviyoruz ve bu derecelerin altını pek tercih etmiyoruz. Ancak, Dünya Sağlık Örgütü, oturulan odalar için 21, diğer odalar için ise 18 dereceyi uygun görüyor" açıklamasında bulundu.

HEMEN 187'Yİ ARAYIN

Doğalgaz dağıtım şirketlerinin kaçak taramaları yaptığını anlatan Kığılcım, "Herhangi bir kaçağın tespit edilmesi durumunda kaçağın nedeni detaylı bir şekilde araştırılmakta ve gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapılmaktadır" dedi. Bunun dışında vatandaşın da bir kaçak tespitinde "187 Doğalgaz Acil Hattı"na ihbarda bulunabileceğini ifade eden Kığılcım, "Dağıtım şirketleri buraya gelen ihbarları en kısa sürede değerlendirmekte, ihbar verilen adrese 15 dakika içerisinde ulaşmakta ve şikâyete konu hususa hızlıca müdahale etmekteler. Bunu, sahada yapmış olduğumuz denetimlerde de görmekteyiz" ifadelerini kullandı.