Cilt bakımı, pek çok kişi için oldukça önemli bir rutindir. Ciltte istenmeyen leke ve noktalar ise çoğu zaman oldukça rahatsız edici olabilmektedir. Bu sorunlardan biri de genellikle siyah nokta olarak bilinen komedonlardır. Komedonlar cilt bakım rutinlerinde üstüne düşünülen en önemli konulardan biridir ve neden, nasıl oluştuğu araştırılmaktadır. Komedonlardan kurtulmak isteyenlerin bilmesi gereken konular arasında komedon neden oluşur, ciltte komedon artışı neden olur soruları bulunmaktadır.
Komedonlar, ciltteki gözeneklerin tıkanması sonucu oluşan küçük, kabarık lezyonlar olaraka tanımlanabilir. Genellikle yüz, boyun, sırt ve göğüs bölgelerinde ortaya çıkarlar.
Ciltte komedon artışının sebebi merak edilmektedir. Bu durumun altında ise pek çok sebep yatmaktadır. Hormonal değişiklikler, yanlış cilt bakımı, beslenme alışkanlıkları, stres, çevresel etkenler ve genetik yatkınlık gibi birçok faktöre bağlı olarak komedon artışı gözlenebilir. Ergenlik, regl dönemi ve hamilelik gibi hormon dengesinin bozulduğu dönemlerde yağ üretimi artabilir ve böylece gözenekler tıkanır. Yanlış veya komedojenik ürünler kullanmak, makyajı uzun süre temizlememek ve yetersiz temizlik de bu durumu tetikler. Bunun yanı sıra yüksek şeker ve işlenmiş gıda tüketimi, stres ve hava kirliliği gibi çevresel koşullar ciltte yağlanmayı artırarak komedon oluşumuna yol açar. Bu durumu önlemek için düzenli ve doğru cilt bakımı yapılmalı, sağlıklı beslenilmeli ve stres yönetimine dikkat edilmelidir.