SON DAKİKA: Sözde komedyen Tuba Ulu gözaltına alındı

Komedyen Tuba Ulu, Stand-up gösterisinde Kanuni Sultan Süleyman hakkında ağıza alınmayacak skandal sözler sarf etti. Milli değerleri aşağılayarak komedi malzemesi haline getiren Ulu hakkında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılık, sosyal medya platformlarında herkese açık şekilde dolaşımda bulunan bir videoda aleni olarak müstehcen sözleri yayınlayan ve bu sözler ile tarihi milli manevi değerlerimize hakaret ettiği tespit edilen Ulu'nun İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığını duyurdu.Ayrıntılar geliyor...