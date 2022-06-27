Haberler Yaşam Haberleri Komiser Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Komiser Maaşları Ne Kadar?
Giriş Tarihi: 27.6.2022 11:07 Son Güncelleme: 27.6.2022 11:08

Komiser Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Komiser Maaşları Ne Kadar?

Komiser Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Komiser Maaşları Ne Kadar?

Ülkede kamu düzenini, huzur ve güvenliği sağlamakla görevli olan çalışanlara polis deniliyor. Polis kuvvetlerinde çeşitli rütbeler yer alıyor. Bu rütbelerden biri de komiser olarak biliniyor. Üst rütbeler arasında yer alan komiserlik, polis ve emniyet teşkilat sisteminin düzenli olarak işlemesine yardımcı oluyor. Peki, komiser maaşları 2022 yılında ne durumda? En yüksek ve en düşük yeni atanan komiser maaşları ne kadar?

Komiserler, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde istihdam edilerek, görevlerine bu müdürlük unvanı ile devam ediyor. Karakollarda görev yapan komiserler, polislik görevlerini gerçekleştiriyor. Yalnızca kademe ve kıdem olarak diğer polislerden ayrılıyorlar. Peki, komiser maaşı 2022 yılı içerisinde ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük yeni atanan komiser maaşları ne kadar? Konu ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Gerekli tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Komiser Maaşı Ne Kadar?

Komiser maaşları, bulunulan kademeye göre değişiklik gösteriyor. Komiser, başkomiser ve komiser yardımcısı maaşı birbirinden farklı oluyor. Yapılan son düzenlemeler ile birlikte polis memuru maaşı 9 bin 742 TL oldu.

Komiser pozisyonunda çalışan kişiler, kariyerlerinde ilerledikçe maaşlarında değişiklik meydana gelebiliyor. Polis komiser maaşları, 8 bin 936 TL olarak güncellendi. Komiser maaşı 2022 yılı içerisinde büyük bir artış gösterdi. Başkomiser maaşları ise 11 bin 121 TL'ye yükseldi.

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Komiser Maaşı 2022 - En Yüksek Ve En Düşük Yeni Atanan Komiser Maaşları Ne Kadar?
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