“Komiser Selim” diyerek yaşlı kadının dolandırdı

Adana'da 69 yaşındaki G.A. adlı kadını cep telefonunu arayan A.E. (40), "Ben komiser Selim, kimliğiniz, FETÖ'nün eline geçti. Evdeki altınları, gönderdiğim kişiye verin. Paranız devlet güvencesinde" dedi. Yaşlı kadını korkutan dolandırıcı, G.A.'dan yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve döviz aldı. Tüm birikimini şüphelilere verdikten sonra dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın G.A. soluğu poliste aldı. Dolandırıcı A.E.'nın yurtdışında bulunduğunu tespit eden ekipler, olayla ilgili dolandırıcının eşi G.E.'yle birlikte 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

BEN, KOMİSER SELİM

Merkez Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde yaşayan G.A. isimli kadını cep telefonuyla arayan kişi, kendisini 'Komiser Selim' olarak tanıtıp, "Kimliğiniz FETÖ şüphelilerinin eline geçti. Evinizdeki para ve altınları size göndereceğimiz arkadaşımıza verin. Paranız devlet güvencesinde olacak. Operasyon bittikten sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine yaşlı kadın, eve gelen İ.D.'ye (16) 700 bin lira değerindeki 2 bilezik, 5 çeyrek, 3 yarım ve 15 tam altın ile bin 500 Euro'yu verdi.

ALTINLAR KUYUMCUDA BOZDURULMUŞ

Tüm birikimini, dolandırıcıya teslim eden G.A., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan G.A. polise giderek, şikayetçi oldu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada Şüpheli İ.D.'nin, aldığı para ve altınları suç ortağı G.E. (38) adlı kadına teslim ettiği belirlendi. G.E.'nin ise altınları kuyumcu A.D.'ye (42) giderek bozdurduğu belirlendi.

ASIL DOLANDIRICI YURTDIŞINDA

Yapılan araştırmada dolandırılan kadını, altınları bozduran G.E.'nin, 2021 yılında başka bir dolandırıcılık olayına karışıp, tutuklanan ve 1 ay sonra cezaevinden tahliye edilen eşi A.E.'nin (40) aradığı saptandı. Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, G.E., İ.D. ve altınları bozan kuyumcu A.D.'yi adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Evinde bulunmayan A.E.'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

SUÇU EŞİNİN ÜZERİNE ATTI

Emniyete götürülen şüphelilerden G.E., "Benim bir suçum yok. Dolandırıcılığı eşim yaptı, ben sadece gelen altınları bozdurdum" dedi. Kuyumcu A.D. ise dolandırıcılıktan haberinin olmadığını öne sürdü. Şüphelilerin, G.A.'nın 525 bin lirasını iade ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.E., İ.D. ve A.D. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.