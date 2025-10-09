Komisyon Başkanı Elmas açıkladı! Dijital telifte yeni dönem: Bir yazılım ve program geliştirilecek



TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas

Elmas, TBMM'nin yeni yasama yılının bu ayın başında başladığını hatırlatarak, "Bu ay içerisinde biraz daha olgunlaşacağını, Dijital Mecralar Komisyonumuzda tartışıldıktan sonra Genel Kurul'a iletebileceğimizi düşünüyoruz. Meclis'in gündemine daha önemli, acil bir konu geldiğinde belki bu sürede ileri kaymalar olabilir. Ama şu anda çalışmalar, Komisyonumuz tarafından yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Komisyon'un tüm üyelerinin dijital telif düzenlemesinin çıkarılması noktasında bir beklenti içinde olduğunu ve Komisyon olarak bir hedef koyduklarını dile getiren Elmas, "Tüm üyelerimizin kanunun çıkmasıyla alakalı ve servis sağlayıcıların kullandıkları bu ürünlerin teliflerinin mutlaka hak sahiplerine ödenmesi noktasında bir kararlılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Komisyon üyelerimizin, tüm siyasi partilerin katıldığı bir kanun teklifinin çok kısa süre içerisinde Genel Kurul'a geleceği noktasında bir hedefimiz ve çalışmamız var." dedi.