Kompozit Nedir? Kompozit Dolgu Nedir, Ne İşe Yarar?

Dolgular, dişlerin sağlığını korumak ve ağız fonksiyonlarını restore etmek için önemlidir. Diş çürükleri ya da kırıklar gibi durumlarda, dolgular dişin doğal yapısını korurken güçlendirilmesini sağlar. Ayrıca, dişlerdeki boşlukları doldurarak çiğneme fonksiyonunu geri kazandırır ve çevre dokuları korur. Kompozit dolguların hakkında insanlar fazlasıyla bilgi edinmeye çalışır. Kompozit dolgu nedir, ne işe yarar gibi soruların cevabı bu araştırmalar sonucunda ortaya çıkabilir.

Kompozit Nedir?

Kompozit dolgu, dişlerdeki çürükleri ya da hasarları onarmak için kullanılan bir restoratif malzemedir. Kompozit dolgu, bir polimer matris içinde inorganik dolgu partikülleri içerir. Bu dolgu partikülleri genellikle cam ya da seramikten yapılır. Kompozit dolgu, diş rengine uygun olacak şekilde renklendirilebilir ve doğal diş rengiyle uyum sağlar. Bu nedenle, estetik bir görünüm sağlarken dişin fonksiyonunu da geri kazandırır.

Kompozit dolgunun birçok avantajı vardır. Bu avantajları şu şekilde sıralayabiliriz:

Estetik: Diş renginde olduğu için doğal bir görünüm sağlar.

Dayanıklı: Uzun yıllar kullanılabilir.

Diş dokusuna uyumlu: Dişe yapıştırılır ve dişe zarar vermez.

Kolay uygulanır: Tek seansta uygulanabilir.

Diş minesini korur: Diş minesine yapışarak diş minesini korur.

Kompozit Dolgu Nedir, Ne İşe Yarar?

Kompozit dolgu uygulaması genellikle içerdiği adımları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hazırlık: Diş hekimi, hasarlı ya da çürük dişin etrafındaki alanı lokal anestezi ile uyuşturur. Daha sonra, çürük ya da hasarlı kısım temizlenir ve hazırlanır. Dolgu Uygulaması: Diş hekimi, hazırlanan bölgeye kompozit dolgu malzemesini uygular. Dolgu malzemesi, katmanlar halinde uygulanır ve her katman özel bir ışıkla sertleştirilir. Bu adım, dolgunun sağlam ve dayanıklı olmasını sağlar. Şekillendirme Diş hekimi, uygulanan dolgu malzemesini şekillendirir ve dişin doğal yapısına uygun bir şekil verir. Daha sonra, dolgu malzemesi pürüzsüz hale getirilir ve parlak bir görünüm elde etmek için cilalanır. Son Kontrol: Son olarak, diş hekimi dolgunun dişe tam olarak oturduğunu ve diş etleriyle uyumlu olduğunu kontrol eder. Gerekli ayarlamalar yapılır ve dolgunun doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunur.

Kompozit dolgu kı,ulanım amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: