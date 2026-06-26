Haberler Yaşam Haberleri Kompresörlü işkenceden ölüme müebbet istendi
Giriş Tarihi: 26.06.2026

Kompresörlü işkenceden ölüme müebbet istendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kompresörlü işkenceden ölüme müebbet istendi
  • ABONE OL
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kompresörle yapılan işkenceyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık, Kendirci'ye ağır işkencede bulunan kalfa Habip A. hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. 14 Kasım 2025'te yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci'ye yüksek basınçlı kompresörle yapılan insanlık dışı müdahale sonucu talihsiz gencin iç organları büyük hasar görmüş ve Kendirci hastanede hayatını kaybetmişti. Mahkeme, güvenlik gerekçesiyle davanın naklini istedi, talep kabul edilmezse duruşma 23 Eylül 2026'da başlayacak. Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, "Oğlum suçsuz bir şekilde öldürüldü. Oğlumu öldüren ölene kadar gün yüzü görmesin. Cezaevinde çürüsün inşallah melek gibi oğlumu öldürdü. Bu cani en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

#ŞANLIURFA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kompresörlü işkenceden ölüme müebbet istendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA