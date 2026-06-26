Kompresörlü işkenceden ölüme müebbet istendi

Şanlıurfa
'nın Bozova ilçesinde kompresörle yapılan işkenceyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Muhammed Kendirci'nin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı. Savcılık, Kendirci'ye ağır işkencede bulunan kalfa Habip A. hakkında "çocuğa karşı olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep etti. 14 Kasım 2025'te yaşanan ve tüm Türkiye'yi sarsan olayda marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan Muhammed Kendirci'ye yüksek basınçlı kompresörle yapılan insanlık dışı müdahale sonucu talihsiz gencin iç organları büyük hasar görmüş ve Kendirci hastanede hayatını kaybetmişti. Mahkeme, güvenlik gerekçesiyle davanın naklini istedi, talep kabul edilmezse duruşma 23 Eylül 2026'da başlayacak. Muhammed Kendirci'nin annesi Nebihe Kendirci, "Oğlum suçsuz bir şekilde öldürüldü. Oğlumu öldüren ölene kadar gün yüzü görmesin. Cezaevinde çürüsün inşallah melek gibi oğlumu öldürdü. Bu cani en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum" dedi.