Komşu katili çift hakim karşısına çıktı

Olay, 18 Aralık 2025 tarihinde Barış Mahallesi'nde bulunan bir lojmanda meydana geldi. Gülhan Börülce'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve giren ekipler, talihsiz kadının bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Ankara'da defnedildi. Soruşturmayı yürüten savcılık, şüphe üzerine üst komşular Şükrü ve Fatma Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyette ifade veren Şükrü Kaya, yasa dışı bahis nedeniyle ciddi borçlara girdiğini, bu yüzden Börülce'yi hedef aldığını itiraf etti. Eşinin olaydan haberi olmadığını öne süren Kaya, altınları almak amacıyla plan yaptığını söyledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında ise Şükrü Kaya'nın çaldığı bilezikleri bir kuyumcuda bozdurduğu anlar yer aldı. Görüntülerde, altınları teslim edip hesabına gönderilen parayı kontrol ettiği ve ardından dükkândan ayrıldığı görüldü. Hazırlanan iddianamede, Şükrü ve Fatma Kaya hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca Fatma Kaya için "delil karartma" suçundan ek hapis cezası istendi.

Mahkemede konuşan Şükrü Kaya, olay günü kapıyı su isteme bahanesiyle çaldığını, içeride yaşanan boğuşma sırasında cinayeti işlediğini anlattı. Daha önce kadının yalnız kaldığı zamanları tespit etmek için kapısını gözlemlediğini ve fotoğraflar çektiğini de kabul etti. Fatma Kaya ise suçlamaları reddederek olaydan haberi olmadığını savundu. Olayı ilk başta intihar zannettiğini söyleyen Kaya, eşinin suçuna ortak olmadığını iddia etti. Mahkeme, DNA incelemeleri için dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Mayıs'a ertelendi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör