Komşu kavgası kamerada: Av tüfeğiyle ateş açtı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan ve devam eden bir davaları olan A.Z. ile komşusu M.Ö. arasında gerginlik yaşandı. Bunun üzerine A.Z., komşusu M.Ö.'nün eşi ve 9 yaşındaki oğlu ile birlikte evlerinin bahçesinde bulunduğu sırada yanındaki av tüfeğiyle ateş açtı.

Silah sesleri üzerine M.Ö. ve ailesi panik içerisinde evlerine kaçarken olayda şans eseri kimse yaralanmadı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, A.Z.'yi olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına alırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Z.'nin serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.