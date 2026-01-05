Kavgadan 13 gün sonra öldü

İstanbul Beykoz'da Yusuf A. (46) aynı binada oturduğu komşususu Yakup Yangöz'ü (37) sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. 19 Aralık'ta iddiaya göre aynı binada oturan Yakup Yangöz ile Yusuf A.'nın eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmayı öğrenen Yusuf A., Yakup Yangöz'ü ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yangöz, 13 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Gözaltına alınan Yusuf A. "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüpheli Yusuf A. ilk beyanında, "Eşime sözlü tacizde bulundu, tartıştık" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.