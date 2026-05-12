Komşu kavgası kanlı bitti! Kaçamayacağını anlayınca canına kıydı

Giriş Tarihi: 12.05.2026 15:42

Yalova’da komşular arası çıkan kavgada kan aktı. 60 yaşındaki İlhan.D, tartıştığı komşusu 65 yaşındaki Özcan Ö’yü silahla vurarak öldürdü. Jandarmanın gözaltına almak için evine baskın yaptığı İ.D, o sırada kendi yaşamına da son verdi.

MUHARREM DOĞANTEZ
Çınarcık ilçesine bağlı Kocadere köyünde yaşayan İlhan. D ile komşusu Özcan.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sona eren kavganın ardından silah alarak geri dönen İlhan.D, evine giden Özcan Ö'ye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan köylüler durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özcan Ö, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

JANDARMA GELİNCE İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından evine gittiği tespit edilen İlhan.D, eve gelen Jandarma ekiplerine teslim olmadı. Ekiplerin eve girmeye hazırlandığı sırada içerden tek el ateş sesi duyuldu. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, İlhan.D'yi kanlar içinde buldu. Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlhan D, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
#YALOVA

