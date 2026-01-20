Komşu ziyaretinde asansör boşluğuna düştü öldü

Olay, Karataş Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanda meydana geldi. 5 çocuk annesi Hürü Toklu, iddiaya göre komşu ziyareti sonrası evine dönmek için asansöre yöneldi. Asansörün kapısını açan Toklu, kabinin 4'üncü katta takılı kaldığı fark edemeyip, adım attığı an 3'üncü kattan boşluğa düştü.

Çığlık seslerini duyan apartman sakinleri yaşlı kadını asansör boşluğunda gördü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Hürü Toklu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis, talihsiz kadının ölümüyle ilgili soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.