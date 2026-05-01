Haberler Yaşam Haberleri Komşular arasındaki yüksek ses kavgası kanlı bitti: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 1.05.2026 11:13

Adana'da aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak, 2 kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı.

Ziya RAMOĞLU
Olay, önceki gece merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda oturan iki komşu aile arasında iddiaya göre; yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle kavga çıktı. Apartmandan sokağa taşan kavgaya tarafların yakınları da dahil oldu. Yaşanan arbede sırasında taraflar birbirlerine pompalı tüfek, tabanca ve sopayla saldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Silahlı kavgada Ö.S. ve H.T. pompalı tüfek, C.K. ise tabancayla vurularak, 2 kişi de sopayla darbedilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olaya karışan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

