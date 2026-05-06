Komşuları döverek hastanelik etmişti: Talihsiz adam hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 6.05.2026 10:34

Ankara’da yaşayan Tansel Gökmen’in köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen baba ve oğlu, talihsiz adamı demir çubukla darp etmişti. Ağır yaralanan şahıs, 11 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
24 Nisan'da Ayaş ilçesi Oltan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeğinin kendi köpeklerine saldırmasına öfkelenen N.K. ile oğlu E.K., komşuları Gökmen'i demir çubukla darbederek ağır yaralamıştı. Kafatası kırılan ve beyin kanaması teşhisi konulan Gökmen, ambulansla hastaneye sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

11 gündür tedavi gören Gökmen, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan saldırganlar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ANKARA

