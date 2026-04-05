Haberler Yaşam Haberleri Komşuların gürültü kavgasında silah çekildi: Karı-koca vuruldu!
Giriş Tarihi: 5.04.2026 18:45

Samsun’un İlkadım ilçesinde komşular arasında gürültü sebebiyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
  • ABONE OL
Olay, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşular arasında gürültü yüzenden meydana gelen husumetin devamında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.O. tabanca ile ateş açtı.

Açılan ateş sonucu T.A. ve eşi C.A., yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili M.O., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz