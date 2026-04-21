Komşuların halı çırpma kavgası cinayetle bitti: 2 ölü

Afyonkarahisar'da halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada Sevimgül Bodur (66) ve eşi Cemil Bodur (73), üst kat komşuları tarafından tabanca ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunan şüpheli karıkoca gözaltına alındı. Olay, dün sabah saatlerinde merkez ilçeye bağlı Örnekevler Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki Kutlay Apartman'da meydana geldi. İddiaya göre, Bodur çifti ile üstü kat komşuları Erhan İ. ve Nursel İ. arasında halı çırpma ve gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Taraflar arasındaki tartışma çevredekilerin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Ancak iki komşu arasında bir süre sonra yeniden gerginlik yaşandı. Aynı sebepten dolayı tekrar karşı karşıya gelen komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Erhan İ. ve Nursel İ., yanlarında bulunan tabanca ve pompalı tüfekle Bodur çiftine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Sevimgül ve Cemil Bodur çifti kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevimgül Bodur'un hayatını kaybettiği belirlenirken, Cemil Bodur da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARDIM ÇAĞIRDILAR

Olayın ardından şüphelilerin KADES üzerinden yardım çağrısında bulunmaları dikkat çekti. İhbar üzerine yaklaşık 4 dakika içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri, apartmana girdiklerinde Bodur çiftini kanlar içerisinde buldu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Erhan İ. ve Nursel İ.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, komşular arasında uzun süredir çeşitli nedenlerle tartışmalar yaşandığı öğrenildi.