Komşuların kız meselesinde kan döküldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mert Mustafa Çalış (19), tartıştığı komşusu Furkan A. (20) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mert Mustafa Çalış ile komşusu Furkan A. arasında kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Furkan A., Çalış'ı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kurtarılamadı. Çalış'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Polis, Furkan A. ve 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

