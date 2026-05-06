Komşuların köpek kavgası cinayetle bitti

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Ankara'nın Ayaş ilçesi'nde 24 Nisan'da meydana gelen olayda, Tansel Gökmen'in (57) köpeği, komşuları N.K. ile oğlu E.K.'nin sahibi olduğu iki köpeğe saldırmıştı. Duruma öfkelenen baba ile oğlu, Tansel Gökmen'i demir çubukla başını darbetmesi sonucu beyin kanaması geçirmiş ve ameliyata alınmıştı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan baba N.K. ve oğlu tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş, E.K. tutuklanmış, N.K. ise serbest bırakılmıştı. Tansel Gökmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeniden gözaltına alınan N.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.