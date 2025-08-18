Haberler Yaşam Haberleri Komşuların otopark kavgası cinayetle bitti
Giriş Tarihi: 18.8.2025 16:14 Son Güncelleme: 18.8.2025 16:16

Komşuların otopark kavgası cinayetle bitti

İstanbul Avcılar’da beş ay önce başlayan otopark husumeti cinayetle bitti. 62 yaşındaki Hamit Arasoğlu’nun bıçakladığı 36 yaşındaki Emrah Demir yaşamını yitirdi, şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Komşuların otopark kavgası cinayetle bitti

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde komşular arasında otopark meselesi cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre, 36 yaşındaki Emrah Demir ile 62 yaşındaki Hamit Arasoğlu arasında beş ay önce başlayan husumet giderek büyüdü. İkili, 17 Ağustos günü saat 17.18 sıralarında evlerinin önünde yeniden karşı karşıya geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

EVİNDE YAKALANDI

Çevredekilerin ayırmaya çalıştığı kavgada, Arasoğlu elindeki bıçakla Demir'i defalarca bıçakladı. Bileğinden ve göğsünden yaralı halde kendi çabalarıyla hastaneye giden Demir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet sonrası kaçan Araasoğlu, Avcılar polis ekipleri tarafından evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Komşuların otopark kavgası cinayetle bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz