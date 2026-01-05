Komşuların taciz kavgası cinayetle bitti: ’Eşimi sözlü taciz etti’ dediği komşusunu öldürdü!

Beykoz İnciköy Mahallesinde 19 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı; Yusuf A. İle Yakup Yangöz aynı binada oturan komşulardı.Yakup Yangöz ile Yusuf A.'nın eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Bu tartışmayı Yusuf A.'da öğrenince olaya müdahil oldu.

CADDEDE KARŞILAŞTILAR

Yusuf A. ile Yakup Yangöz olay günü caddede karşılaşınca ikili bu meseleyi konuşmaya başladı. Aralarında çıkan tartışmada Yusuf A. elindeki tabancayla peş peşe ateş etti. Ağır yaralanan Yakup Yangöz çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Yusuf A.'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede adam öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

Yakup Yangöz

13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturma devam ederken kaldırıldığı hastanede 13 gün tedavi gören Yakup Yangöz 1 Ocak günü hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Cuma günü Hamrantepe'de toprağa verildi.

"EŞİMİ SÖZLÜ TACİZ ETTİ"

Yargılama dosyası cinayete dönen Şüpheli Yusuf A.'nın ilk beyanında, 'eşime sözlü tacizde bulundu tartıştık' dediği öne sürüldü.