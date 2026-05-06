Haberler Yaşam Haberleri Komşusu ısırarak parmağını kopardı! Yaşlı adam kabus dakikalarını anlattı: Beni çok severdi...
Giriş Tarihi: 6.05.2026 14:41

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde asansöre binen 70 yaşındaki İsmail Bozdağ, komşusunun saldırısına uğradı. 47 yaşındaki A.E. birden yaşlı adamın parmağını ısırmaya başladı. Hayrete düşüren olayda Bozdağ’ın serçe parmağı ampute edilirken saldırgan gözaltına alındı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Olay, 7 Nisan'da ilçedeki Cüneyde Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Bozdağ, beraber otobüsten inip yaşadıkları apartmanın asansörüne bindiği komşusu A.E.'nin saldırısına uğradı. Bozdağ'ın sağ elinin serçe parmağı, A.E. tarafından ısırılarak koparıldı.

YENİDEN TUTMAYAN PARMAK AMPUTE EDİLDİ

Bozdağ, başka bir komşusu tarafından yanında parmağıyla hastaneye götürüldü. Bozdağ'ın yerine dikilen parmağı yeniden tutmayınca ampute edildi. Bozdağ'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ONU ÇOK SEVERDİM, O DA BENİ SEVERDİ'

Yaşadıklarını anlatan İsmail Bozdağ, "Komşumla aynı otobüsle çarşıdan geliyorduk. A.E. ile beraber otobüsten ben indim, kendisi de arkamdan indi. Apartmanda aynı asansöre bindik. Asansör kendi katına gelince kapı açıldı, inmedi. İnmeyince de ben, 'Niçin inmedin?' dedim. 'Sana ne' deyip bana yumrukla vurunca asansörün içinde kapışmaya başladık. O ara elimi ısırdı. Elimi ısırınca parmağımı koparana kadar bırakmadı. O ara ben bağırmaya başlayınca elimi ağzından çekti. Parmağım kopmuş vaziyetteydi. Sonra komşum Ali'den yardım istedim. Ali gelince bizi ayırdı. Beni hastaneye götürdüler, orada diktiler. Dikildikten sonra tutmadı. Tutmayınca kangrene çevirdi. Ondan sonra parmağımı kestiler. Bir husumetimiz yoktu kendisiyle. Onu çok severdim, o da beni severdi. Niçin yaptı, ben de anlamadım" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
