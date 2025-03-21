Komşusu tarafından vurulmuştu: Hayatını kaybetti

Çanakkale'nin CevatpaşaMahallesi'nde 10 Mart günü meydana gelen olayda yük gemilerinde sezonluk işçi olarak çalışan Burak Arseven iddiaya göre uzun süredir psikolojik tedavi görüyordu. Öğle saatlerinde annesinin evde olduğu sırada av tüfeğini alan Arseven, balkona çıkarak etrafa gelişi güzel ateş etmeye başladı.

KOMŞUSUNA ATEŞ ETTİ

Yoldan geçmekte olanlar canını kurtarmak için ara sokaklara kaçarken, Arseven'i ilk olarak anne Şadiye Arseven ikna etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Sokaktan bu sırada geçmekte olan Fikret Okay, Arseven'i ateş etmemesi ve teslim olması konusunda uyardı. Ancak Arseven Okay'a ateş ederek karşılık verdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Karnına aldığı kurşun darbeleriyle ağır yaralanan Okay, çevredekilerin yardımıyla Çanakkale 18 Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kilitleyen Arseven, kendisini ikna etmek isteyen polislere de ateş ederek karşılık verdi.

MÜZAKERECİ POLİSLER VE ÖZEL TİM SEVK EDİLDİ

İkna çabaları sonuçsuz kalınca bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve müzakereci ekipler de sevk edildi. Çanakkale Emniyet Müdürü Kenan Kurt'ta bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı. Ancak tüm görüşmelere rağmen Arseven, polise ateşle karşılık verdi. Saatler süren çatışma sonrası Burak Arseven vurularak etkisiz hale getirildi.

11 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç olayda ağır yaralanan evli ve bir çocuk babası Fikret Okay, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okar, Neci Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları içerisinde toprağa verildi.