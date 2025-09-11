Komşusunu annesini ve kardeşini vurup intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Hassas Mahallesinde meydana geldi. Ömer Tan, henüz bilinmeyen nedenle bir parkta komşusu Kuddusi Altıparmak ile tartıştı. Tan, tartışma sonucu Altıparmak'ı vurup, kaçtı. Bu kez eve gelen Tan, burada da annesi Medine ve kardeşi Umut'u vurarak, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde Ömer Tan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı anne, kardeş ve komşu ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve komşunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken küçük Umut'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada balkonda olduğunu ve silah sesleri duyduğunu belirten Ahmet Acar, "Bu çocuk çok efendiydi. Duyunca inanamadım. Önce parkta komşunun oğlunu vurmuş. Sonra geliyor sinir krizine giriyor, kardeşini ve annesini vuruyor. En son kendisine sıkıyor. Ben 3 el silah sesi duydum" dedi. Soruşturma sürüyor.