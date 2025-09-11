Haberler Yaşam Haberleri Komşusunu annesini ve kardeşini vurup intihar etti
Giriş Tarihi: 11.9.2025 21:09 Son Güncelleme: 11.9.2025 21:28

Komşusunu annesini ve kardeşini vurup intihar etti

Aksaray’da Ömer Tan (18) tartıştığı komşusu Kuddusi Altıparmak’ı (25), annesi Medine (42) ve 11 yaşındaki kardeşi Umut Tan’ı vurduktan sonra hayatına son verdi. Anne ve komşusunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, küçük Umut’un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaan ATALAY
Komşusunu annesini ve kardeşini vurup intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Hassas Mahallesinde meydana geldi. Ömer Tan, henüz bilinmeyen nedenle bir parkta komşusu Kuddusi Altıparmak ile tartıştı. Tan, tartışma sonucu Altıparmak'ı vurup, kaçtı. Bu kez eve gelen Tan, burada da annesi Medine ve kardeşi Umut'u vurarak, aynı silahla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan kontrollerde Ömer Tan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı anne, kardeş ve komşu ise Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve komşunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken küçük Umut'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olayın yaşandığı sırada balkonda olduğunu ve silah sesleri duyduğunu belirten Ahmet Acar, "Bu çocuk çok efendiydi. Duyunca inanamadım. Önce parkta komşunun oğlunu vurmuş. Sonra geliyor sinir krizine giriyor, kardeşini ve annesini vuruyor. En son kendisine sıkıyor. Ben 3 el silah sesi duydum" dedi. Soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Komşusunu annesini ve kardeşini vurup intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz