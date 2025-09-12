Komşusunu, annesini ve kardeşini vurup intihar girişiminde bulunan Ömer öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Hassas Mahallesinde meydana geldi. Ömer Tan, henüz bilinmeyen nedenle bir parkta komşusu ve arkadaşı Kuddusi Altıparmak ile tartıştı. Tan, tartışma sonucu Altıparmak'ı vurup, kaçtı. Bu kez eve gelen Tan, burada da annesi Medine ve kardeşi Umut'u vurarak, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı anne, iki oğlu ve komşu ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ve oğlu Umut'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken Ömer Tan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

PSİKOLOJİK SORUNLARI VARDI

Baba İlhan Tan (45), ifadesinde oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını, tedavi olmasını istediğini ancak tedaviye yanaşmadığını söyledi. Baba İlhan Tan'ın "Kuddusi ile evimiz karşı karşıya. Oğlumla mahalle arkadaşı, zaman zaman birlikte vakit geçirirlerdi. Oğlum sıkça rüyalar görür bize anlatır, kafasında birtakım şeyleri kurgulardı. Dün akşam ne oldu da silahı alıp evden çıkıp Kuddusi'yi beklemeye başlamış bilmiyorum. Oğlumun psikolojik sorunlarının olduğunu biliyorum" dediği öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Kuddusi Altıparmak ise, "Ömer öğlen saatlerinde beni aradı. OSB'ye yanına geleceğim, iş arayacağım, seni de ziyaret edeceğim dedi. Ama yanıma gelmedi. Biz üç arkadaşımızla servisten indik, evimize doğru yürürken parkta Ömer ile karşılaştık. Birden ateş etmeye başladı. Ne olduğunu biz de anlayamadık. Evlerimiz birbirine yakın, zaman zaman görüşürüz. Çok samimi bir arkadaşlığımız yok, neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Ben de çok şaşkınım" dediği öğrenildi.