Komşusunu öldürdü, cesedini yaktı

Giriş Tarihi: 20.05.2026

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir Torbalı'da şantiye alanında bir kişinin yandığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi. Yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi. Cesedin yanındaki Dilek D. (46) adlı kadın, gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Dilek D., Emine Dönmez'in eski komşuları olduğunu belirterek, "Emine ablayla alışveriş yaptık ve rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Ben de sırtına vurunca başını çarpıp yaşamını yitirdi. Panik yaptım. Cesedi Torbalı'ya götürüp yaktım" dedi. Dilek D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#İZMİR #TORBALI

