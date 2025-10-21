Haberler Yaşam Haberleri Komşusunu öldürüp, kaçmıştı: Jandarmaya ateşle karşılık verince yaralı şekilde ele geçirildi!
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle tabancayla komşusunu öldüren Adil Servi firar etti. Yapılan çalışmalarda Servi’nin yeri arazide tespit edilirken, jandarmanın “teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Öte yandan zanlı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etti. Olay yerinden kaçan Servi'yi arama çalışması başlatan jandarma ekipleri şahsı arazide tespit etti.

Cinayet zanlısına teslim olma çağrısında bulunan komando timi, ateşle karşılık aldı. Jandarma timince bacağından vurulan Adil Servi, yaralı şekilde yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan cinayet zanlısı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Olay sabah saatlerinde Sivas'ın Hafik ilçesi Üreğil köyünde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa Çatak (70) evinin çevresini ölçerken, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan komşusu Adil Servi ile tartışma yaşadı.

Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabancayla Çatak'yı vurarak öldürdü. Servi olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak'ın cenazesi, için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

