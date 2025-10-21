Komşusunu öldürüp, kaçmıştı: Jandarmaya ateşle karşılık verince yaralı şekilde ele geçirildi!

Sivas'ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etti. Olay yerinden kaçan Servi'yi arama çalışması başlatan jandarma ekipleri şahsı arazide tespit etti.
Cinayet zanlısına teslim olma çağrısında bulunan komando timi, ateşle karşılık aldı. Jandarma timince bacağından vurulan Adil Servi, yaralı şekilde yakalandı. Hayati tehlikesi bulunmayan cinayet zanlısı, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Tartışma kavgaya dönüşünce Servi, tabancayla Çatak'yı vurarak öldürdü. Servi olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Jandarma ekipleri, şüphelinin bulunması için kırsalda komando timleri tarafından dron destekli arama çalışması başlattı. Çatak'ın cenazesi, için Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.