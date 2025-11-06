Konak’ta bıçak kemiğe dayandı: "Hizmet haberi değil, müdür değişikliği takip ediyoruz"

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediyesi'nde yaşanan gözaltılar ve belediyenin mevcut durumu hakkında bir açıklama yaptı. Başdaş, yaklaşık iki yıl önce göreve gelen Başkan Nilüfer Mutlu ve ekibini birçok kez uyardıklarını ancak bu uyarıların dikkate alınmadığını belirtti.

MECLİS DİKKATE ALINMADI

Başdaş, Konak Belediyesi'nin meclis işleyişini bile dikkate almadığının altını çizerek şöyle konuştu: "Belediye logosu, belediye meclisinin onayı olmadan değiştirildi, ardından meclise getirildi. Genel giderler konusunda belediyeyi uyardık. Personel giderlerinin yüzde 40'ı geçmemesi gerektiğini ifade ettik. Ancak şu anda belediyenin personel gideri yüzde 67'ye ulaşmış durumda. Nilüfer Mutlu, belediye meclisini dikkate almadan işleyiş dışı anlaşmalar yaparak kamu zararına yol açtı ve buna devam ediyor. Konak Belediyesi'ni bu kadar kötü yönetmeye kimsenin hakkı yok. 50 ilden büyük olan Konak'ta bu denli bir yönetim zaafı kabul edilemez."

"2026 BÜTÇESİ SADECE MAAŞ ÖDEME BÜTÇESİ"

Başdaş, Konak Belediyesi'nin 2026 yılı bütçesine de değinerek şu değerlendirmede bulundu: "2026 yılı bütçesi, genel giderlerin ancak yüzde 80'ini karşılayabilir. 2026 yılı boyunca Konak'ta sürekli işçi eylemleri göreceğiz. Maaşını alamayan işçi ve memurların eylemlerine hazır olalım. Zaten hizmet beklemiyoruz. Sayın Mutlu da bu söylediklerimizi kendisi ifade etti. Bu bütçe sadece maaş ödeme bütçesidir. Maalesef maaşları da ödeyemeyecek. Keşke maaşları ödeyebilse de çalışanlar mağdur olmasa."

KAYNAKLARI HEBA ETMEYİN

Konak Belediyesi'nin seçim vaatlerini yerine getirmediğini vurgulayan Başdaş, "Vatandaşlar Konak Belediyesi'nden hizmet adına umudunu kesti, artık beklentisi yok. Ancak hiç olmazsa usulsüzlük yapılmasını da kabul etmiyor. Biz de Sayın Mutlu'ya buradan sesleniyoruz: Konak'ın kaynaklarını farklı yollarla heba etmeyin. 300 milyon TL olan borç, 2 milyar TL'yi geçti. 48 müdür değiştirerek iş bilmezliğinizi örtemezsiniz. 8 başkan yardımcısını değiştirerek sorumluluğu başkan yardımcılarına yükleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

AKILLARA BAŞKA SORULAR GELİYOR

Başdaş, sık sık yapılan görev değişikliklerinin akıllara başka soruları da getirdiğini belirterek, "Bu kadar kişi değiştiriliyorsa seçim öncesinde herkese müdürlük veya başkan yardımcılığı mı vaat edildi? Bu kadar ismin değişmesi başka türlü nasıl açıklanabilir?" dedi.

"KONAK İFLAS ETTİ"

Kötü yönetimin bedelini özellikle esnafın ödediğini kaydeden Başdaş, "Bu kadar kötü yönetimin acısını esnaftan çıkarıyorlar. Her üç-dört ayda bir tarifelere yüzde 1000, hatta yüzde 1600'ü bulan zamlar yapılıyor. Yetmedi, bütün dükkân sahipleri ruhsat alamamaktan şikâyetçi. Müdürler ve diğer yetkililer görevden ne zaman alınacaklarını bilmedikleri için esnafın işini de yapmıyor. Açıkçası Konak iflas etmiş durumda. Biz de bu kadar sorun içinde nereden başlayacağımızı, neyi anlatacağımızı bilemiyoruz." dedi.

KONAK MUTSUZ, VATANDAŞ MUTSUZ

Konak'ta artık her sabah hizmet haberi değil, değişen müdür ve başkan yardımcılarını takip ettiklerini belirten Başdaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Konak mutsuz. Vatandaş mutsuz. Belediye başkanının soyadı 'Mutlu' ama aslında kendisi de mutsuz. Açıkçası bıçak kemiğe dayandı. Sahaya ineceğiz ve vatandaşlarımız için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya çalışacağız. Bu kötü yönetimi de halkımıza anlatacağız." İfadelerini kullandı.