Konak’taki devir mahkemelik

30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir Depreminde Konak Belediyesinin Basmane Meydanındaki belediye hizmet binası ağır hasar gördü. Yaşanan şok gelişme sonrası bina önce boşaltıldı ardından da yıkıldı. Konak Belediyesi yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması için dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile protokol imzaladı. Protokole göre Basmane Meydanı'nda inşa edilecek yeni hizmet binasının yapım bedeli olan 200 milyon TL karşılığında Konak Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Yenişehir Pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han'ı Kasım 2022'de devretti. Karar o süreçte mecliste, CHP ve AK Parti gruplarını karşı karşıya getirdi. Aradan geçen süreçte belediye hizmet binasının yapımı konusunda ilerleme kaydedilmedi.





BU GÜNE KADAR SADECE 1 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Konu geçtiğimiz haftalarda Konak Belediye Meclisi Toplantısında yeniden tartışmalara neden oldu. Konak'ın yeni belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu İzmir Büyükşehir Belediyesinin bu güne kadar 200 milyon TL'den sadece 1 milyon TL'sini ödediğini açıkladı.

ESKİ VE YENİ BAŞKAN HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

İzmir Büyükşehir ile Konak Belediyesi arasındaki devir AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş tarafından yargıya taşındı. Başdaş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve evet oyu veren tüm belediye meclis üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma iddiası ile suç duyurusunda bulundu.





CHP'Lİ YEREL YÖNETİM KONAK'I BU HALE GETİRDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Başdaş; "2022 yılında yapılan protokolün üzerinden geçen zamana bakacak olursak zaten o paranın değeri epeyce düştü. Konak Belediyesi hem taşınmazlarından oldu hem taahhüt edilen parayı alamadı. Bu tamamıyla görevi kötüye kullanmadır. Konak Belediyesi'ne ait her birim bugün farklı mahallelerde, apartman köşelerinde, düğün salonu bahçelerinde hizmet veriyor. Meclis toplantıları da nikah kıyılan, tiyatro gösterisi yapılan salonlarda yapılıyor. Meclis üyelerinin grup toplantıları ise damat ve gelin odalarında yapılıyor. Gündüz nüfusu 2 milyon olan bir ilçeye yakışıyor mu? Ama CHP'li yerel yönetim Konak'ı bu hale getirdi. Konak'ın mallarını Konak'a geri verin. Bu yanlıştan dönün. Biz hukukun gereğini yerine getireceğine inanıyoruz. Ama siz Konak halkının yüzüne bakmak istiyorsanız üzerinize düşeni yapın" dedi.