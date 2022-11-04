KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman? 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. 3 Kasım Perşembe akşamı oynanan maçlar sonrası Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Ligdeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarından lider çıkarak son 16'ya kalmayı garantiledi. Konferans Ligi'nde grup ikincileri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile kura çekimine katılacak. Hal böyleyken UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16'ya kalan takımlar ve kura çekimi tarihi...