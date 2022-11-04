KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ ne zaman? 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları sona erdi. 3 Kasım Perşembe akşamı oynanan maçlar sonrası Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Ligdeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor gruplarından lider çıkarak son 16'ya kalmayı garantiledi. Konferans Ligi'nde grup ikincileri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile kura çekimine katılacak. Hal böyleyken UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi tarihi gündemdeki yerini aldı. Peki, 2022 Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2022-2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16'ya kalan takımlar ve kura çekimi tarihi...
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta grup maçları tamamlandı. Kıran kırana mücadele sergileyen temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, gruplarından lider çıkarak son 16'ya kalmayı garantiledi.
Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ise grubunu 3. tamamladı ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo mavili ekip, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off oynayacak, rakip Konferans'taki grup ikincilerinden biri olacak.
Grup liderleri dışında Konferans Ligi grup 2.'leri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile play-off kura çekimine katılacak. İşte UEFA Konferans Ligi kura çekimi tarihi...
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ
UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.
KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR
Başakşehir
West Ham
Villareal
Nice
AZ Alkmaar
Djurgarden
Sivasspor
Slovan
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR
Fiorentina
Anderlecht
Lech
Partizan
Dnipro-1
Gent
CFR Cluj
Basel