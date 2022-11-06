Haberler Yaşam Haberleri Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 6.11.2022 12:02

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Konferans Ligi kura çekimi 2022 – 2023 sezonu hakkında aratmalar başladı. Avrupa Ligi’nde grubunda üçüncü olan Trabzonspor, playoff’tan yoluna devam ediyorken, Konferans Ligi gruplarında birinci olan Sivasspor ve Başakşehir FK son 32’yi bay geçip son 16’ya direkt katılıyor. Bu sebeple, UEFA Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, hangi gün soruları yanıt arıyor. Konferans Ligi kuraları ile Türkiye’nin ülke puanı artma ihtimali olduğunu söylemekte yarar var. Peki, UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi son 15 kura çekimi hangi gün yapılacak? İşte detaylar…

Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Konferans Ligi son 32 kura çekimi için geri sayım başladı. Ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakibi yarın İsviçre'de belli olacak. Son 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor ise rakibini biraz daha beklemek zorunda. Peki, UEFA Konferans Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2022-2023 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi 6. hafta grup maçları tamamlandı. Kıran kırana mücadele sergileyen temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, gruplarından lider çıkarak son 16'ya kalmayı garantiledi.

Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor ise grubunu 3. tamamladı ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Bordo mavili ekip, Konferans Ligi'nde son 16'ya kalmak için play-off oynayacak, rakip Konferans'taki grup ikincilerinden biri olacak.

Grup liderleri dışında Konferans Ligi grup 2.'leri, Avrupa Ligi grup 3.'leri ile play-off kura çekimine katılacak. İşte UEFA Konferans Ligi kura çekimi tarihi...

KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi, 7 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00'da yapılacak. 2022-2023 sezonunun kura çekimi House of European Football, Nyon, İsviçre'de olacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

UEFA Konferans Ligi play-off maçları, 2 maç üzerinden gerçekleşecek. İlk karşılaşmalar 16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023 tarihinde oynanacak. Karşılaşmaların başlama saatleri 20:45 ve 23:00 olarak düzenlenecek.

KONFERANS LİGİ SON 16'YI GARANTİLEYEN TAKIMLAR

Başakşehir, West Ham, Villareal, Nice, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor, Slovan

KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'A KALAN TAKIMLAR

Fiorentina, Anderlecht, Lech Poznan, Partizan, Dnipro-1, Gent, CFR Cluj, Basel, Bodo/Glimt, Ludogorets, Sheriff, Karabağ, AEK Larnaca, Braga, Lazio, Trabzonspor

ARKADAŞINA GÖNDER
Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA