Konferans Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Konferans Ligi son 32 kura çekimi için geri sayım başladı. Ülkemizi temsil eden Trabzonspor'un rakibi yarın İsviçre'de belli olacak. Son 16'ya kalan Başakşehir ve Sivasspor ise rakibini biraz daha beklemek zorunda. Peki, UEFA Konferans Ligi son 32 kura çekimi ne zaman? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...