Konser piramidinin zirvesinde Mansur Yavaş var: Fahiş ödemeler onayından geçti!

154 MİLYON TL'LİK DEV KAMU ZARARI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Yavaş yönetiminin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği sadece 32 konserde toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. "Tek kaynak", "özel yetki" ve "doğrudan temin" gibi kılıflarla adrese teslim yapılan ihaleler, belediyecilik tarihinin en büyük organizasyon skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.

SANATÇI BORSASI: İHALE YOK, PAZARLIK ÇOK

Dosyanın en can alıcı noktasını, tutuklu sanık ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H. A. B. ile organizatörler arasındaki WhatsApp trafiği oluşturuyor. Henüz ihalesi bile yapılmamış konserler için adeta bir "borsa" kurulduğu görüldü. Bilirkişi raporu; Henüz kararı alınmamış işler için şirket sahiplerinin belediye bürokratlarına fiyat listesi göndermesi, ihaleye fesat karıştırmanın açık bir suç duyurusu olduğunu belirtiyor.