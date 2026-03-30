Konser piramidinin zirvesinde Mansur Yavaş var: Fahiş ödemeler onayından geçti!

Tutuklu sanık ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H. A. B. ile organizatörler arasındaki WhatsApp trafiği usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Henüz ortada hiçbir ihale kararı, resmi duyuru veya planlama yokken, sanatçı kaşeleri ve bütçelerin mesajlaşmalar yoluyla belirlendiği görüldü. Yazışmaların içeriği, ihale süreçlerinin resmi prosedürlerden önce şekillendirildiği yönündeki iddiaları güçlendirdi. Bilirkişi raporunda, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın süreçten haberdar olduğu, her fahiş ödemenin bilgisi ve onayından geçtiğine dikkat çekildi.
154 MİLYON TL'LİK DEV KAMU ZARARI
Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre, Yavaş yönetiminin 2021–2024 yılları arasında düzenlediği sadece 32 konserde toplam 154 milyon 453 bin TL kamu zararı oluştuğu belirtildi. "Tek kaynak", "özel yetki" ve "doğrudan temin" gibi kılıflarla adrese teslim yapılan ihaleler, belediyecilik tarihinin en büyük organizasyon skandallarından biri olarak kayıtlara geçti.
SANATÇI BORSASI: İHALE YOK, PAZARLIK ÇOK
Dosyanın en can alıcı noktasını, tutuklu sanık ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı H. A. B. ile organizatörler arasındaki WhatsApp trafiği oluşturuyor. Henüz ihalesi bile yapılmamış konserler için adeta bir "borsa" kurulduğu görüldü. Bilirkişi raporu; Henüz kararı alınmamış işler için şirket sahiplerinin belediye bürokratlarına fiyat listesi göndermesi, ihaleye fesat karıştırmanın açık bir suç duyurusu olduğunu belirtiyor.
İŞTE O KONUŞMALAR
Ü. A.: "F.A. 800 artı KDV, S. 400.000, H.Y. 400.000, M.Ş. 200.000... Ö.Ö. 550, Z. 800, E.Y. 1.750, B. G. 1.000..."
H. A. B.: "Yarın konuşalım"
YAVAŞ'IN BİLGİSİ VAR
Soruşturma dosyasındaki en çarpıcı delillerden biri de 7 Temmuz 2023 tarihli yazışma oldu. ABB Daire Başkanı H. A. B.'nin, organizatör S.Ç. ye "Tamam, Y. ve D. (sanatçılar) Yarın BAKAP'ta kahvaltıda başkana söyleyeceğim" mesajının hemen ardından gelen itiraf, skandalın doğrudan Mansur Yavaş'ın onayına sunulduğunu kanıtladı.
Bilirkişi raporuna göre; 8 Temmuz 2023'te yani konuşmadan bir gün sonra BAKAP projesindeki kahvaltı organizasyonuna Mansur Yavaş'ın bizzat katıldığı saptandı. Bilirkişi raporunda, "Bu fahiş bedelli konser ihalelerinin her aşamasından Yavaş'ın en ince ayrıntısına kadar bilgi sahibi olduğunu ve her kuruşluk ödemenin bizzat onun onayıyla yapıldığını tartışmasız bir biçimde ortaya koymaktadır" denildi.
"ÖNCE BÜTÇE SONRA TAMAM"
Yine Daire Başkanı H.A.B.'nin 8 Eylül 2022de Yavaş'ın seçim kampanyasını yapan isme doğrudan "işi bağlama" talimatı veriyor:
H. A. B.: "8 Ekim tarihi için önce bütçe sonra tamam."
S. Ç.: "Tamam Başkanım hızla bütçe çalışıyoruz. Ama teknik bütçesi yüksek olacak, scaff sahne ve İstanbul'dan sistem istiyor... Hızlıca çalışıyorum bütçeyi."
H. A. B.: "Bütçe önemli ona göre."