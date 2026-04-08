Konsolosluğa saldırıda emniyet güçlerinin refleksi olası faciayı önledi

DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün hedeflediği terör saldırısının yankıları sürerken, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün saldırıya müdahaledeki başarısı ön plana çıktı. Silahlı Terör Örgütü DEAŞ adına terör saldırısı hedefleyen ve Kocaeli Dilovası'ndan kiraladıkları bir araçla İstanbul'a gelen üç terörist, planladıkları terör saldırısını gerçekleştirmek için İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'ne bağlı Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da içerisinde bulunduğu binayı hedef seçti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün; kullanılmayan fakat görevli bulundurulan binaya yönelik aldığı sıkı ve kararlı tedbirlerle saldırının önüne geçildi. Bölgede tedbir için görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; uzun namlulu silahlarla saat 12.15 sıralarında binanın bulunduğu bölgeye gelen sırt çantalı üç teröristin saldırı düzenleyeceklerini sezince anlık ve kusursuz bir refleksle olaya müdahale etti ve teröristleri ilerletmedi.

ARACIN ALTINA GİREREK TERÖRİSTİ VURDU

Binaya girmek isteyen teröristler, polislerin olaya müdahale etmesiyle planlarını geçekleştiremedi ve polislere ateş açtı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Timleri ve Özel Harekat Polisleri anında saldırı yerine yönlendirildi ve ulaştı. Bir polis memuru park halindeki bir otobüsün altına yatarak silahlı saldırganlardan birini bacağından vurdu. Teröristle karşı karşıya gelen, otobüsü siper alarak teröristin kaçışını engellemek için onu sağ ve sol yanından ateşle sıkıştıran ve siper aldığı otobüs altından teröristi vuran polis memuru daha sonra arkadaşlarına yardıma koştu. Yunus Emre S., Onur Ç. ve Enes Ç. isimli üç terörist; 1'i öldürülerek etkisiz hale getirildi. İki polisten biri kulağından, diğeri ise kasığından hafif şekilde yaralandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da ekibiyle birlikte hemen saldırı noktasına gitti ve süreci ekibiyle birlikte yönetti. Saldırı yerine giden İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün başarısına dikkat çekti. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri de hızlı ve titiz bir çalışmayla saldırganların irtibatlı oldukları kişileri tespit etti. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen dokuz kişi, terör saldırısından sonra İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nce yakalandı. Gözaltındaki 2'si yaralı 11 kişinin işlemleri devam ediyor.