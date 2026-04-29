Konsolosluk saldırganı tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.04.2026

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın çevresindeki polis noktasına silahlı saldırı düzenleyen ve yaralı olarak ele geçirilen saldırganlardan Ahmet İmrak tutuklandı. 7 Nisan'da yaşanan olayda polis ekipleri ile saldırganlar arasında çatışma çıkmış, 2 emniyet mensubu yaralanırken 1 saldırgan ölü, 2 saldırgan yaralı olarak ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı. Yaralı olarak ele geçirilen Onur Çelik, taburcu olmasının ardından adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan zanlı sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
