Konsolosluk saldırısında yeni detaylar! Saldırı öncesi keşif yapmışlar: 3 teröristin fotoğrafları ortaya çıktı

Beşiktaş Levent'te İsrail Konsolosluğu'na yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerin, olaydan önce farklı bir otomobille bölgede keşif ve analiz yaptıkları ortaya çıktı.
SİLAHLAR POMPALIDAN BOZMA
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırganları etkisiz hale getirdikten sonra üstlerinde ve çantalarında arama yaptı. Yapılan incelemelerde patlayıcı mühimmata rastlanmazken, çok sayıda mermi ele geçirildi.
Teröristlerin saldırıda 3 pompalı tüfek ve 3 tabanca kullandığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Etiler'de bir şantiyeye düzenlenen baskında gözaltına alınan işçilerden birinin, saldırganlardan birinin kuzeni olduğu teyit edildi.
TERÖRİST EŞİNDEN "YAPMAYIN" MESAJI
Gözaltına alınanlar arasında saldırgan Onur Çelik'in eşi de yer alıyor. Emniyetteki ilk sorgusunda saldırı planından haberdar olduğunu itiraf eden eşinin, Çelik'i daha önce sözlü olarak defalarca uyardığını ve "Yapmayın" dediğini iddia ettiği öğrenildi.