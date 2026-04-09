Konsolosluk saldırısında yeni gelişme: Tepki çeken görüntülerdeki 8 plaza çalışanı adliyeye sevk edildi

İsrail Konsolosluğuna 3 terörist tarafından gerçekleştirilen saldırı, Levent'te birçok plazanın bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Saldırı anında müdahale eden polis ekipleri, plazalarda çalışan kişilerce kayda alındı. Bu paylaşımlar daha sonra sosyal medyada yayıldı. Ancak bu görüntülerde, kayıt esnasında konuşan çalışanların diyalogları da yer aldı. Bu diyaloglarda polislere karşı küçümseyici ifadeler kullanıldı. Tepkiler çığ gibi büyüdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin tespit edilmesi için polise talimat verdi.
İncelenen görüntülerde sosyal medyadaki paylaşımların izi sürüldü ve kişiler tespit edildi. Paylaşım yapan ve görüntülerde konuşan 7'si kadın 8 kişi "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette geçirdikleri bir günlük gözaltı süresinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
İLGİLİ FİRMA 4 ÇALIŞANININ İŞİNE SON VERDİ
Kayıt alınan plazaların birinde bir kozmetik malzemesi satan firma da yer alıyordu. Sosyal medya da kullanıcılar, paylaşımların yapan kişiler sebebiyle firmaya birçok mesaj gönderdi. İç soruşturma başlattığını duyuran firma 4 çalışanın işine son verdiğini açıkladı.