Haberler Yaşam Haberleri Kontak Termiği Nedir, Ne İşe Yarar? Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?
Giriş Tarihi: 31.3.2023 12:18 Son Güncelleme: 31.3.2023 12:19

Kontak Termiği Nedir, Ne İşe Yarar? Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kontak termiği arızası nasıl anlaşılır araba sahipleri ve sürücüler için önemli bir sorudur. Bu sorunun yanıtı için öncelikle konak termiği nedir ve de ne işe yarar bilmeliyiz. Aracınızda kontak yeri varsa orada kontak termiği de vardır. Aracın çalışması için başlangıç düğmesi gibi olan kontak termiği bozulursa ne olur sorusu da aracın çalışma durumunu kapsamaktadır. Bu nedenle öncelikle kontak termiği neden bozulur ve de kontak termiği arızası belirtileri nelerdir, aracın daha sağlıklı çalışabilmesi için önem taşımaktadır.

Kontak Termiği Nedir, Ne İşe Yarar? Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kontak termiği arızası nasıl anlaşılır bilmemiz için öncelikle kontak termiği nedir ve de ne işe yarar bunu öğrenmeliyiz. Aracın kontak konumunu belirleyen kontak termiği aracın durması, çalışması ve de akünün çalışmasını sağlamaktadır. Aracın çalışmasında başat bir unsur oldu için de kontak termiği bozulursa ne olur ya da neden bozulur soruları bu hususta önem taşımaktadır. Bu nedenle kontak termiği arızası belirtileri anlamak için neden ve nasıl bozulur olduğunu bilmek gerekir.

Kontak Termiği Nedir?

Her makinenin açma, kapatma a da durdurma düğmesi olduğu gibi araçlarda da aracı harekete geçirmek için bir mekanizma mevcuttur. Bu mekanizmanın başlatılması ile motor çalışmaya başlar ve diğer mekanizmaları da harekete geçirir.

Araçların da çalışmaya başlaması için bir başlangıç mekanizması bulunmalı. Günümüz otomobillerinin çoğunda start-stop manşı bulunmaktadır. Anahtar kullanma ancak eski model araçlarda kalmıştır. Bu otomobiller anahtarla çalıştığı için anahtar yerine de kontak termiği denilmektedir. Kontak termiğinin en önemli görevi, aracın kontak anahtarının konumunu belirleyerek, motorun çalışmasını ya da durmasını ve de akünün açılmasını sağlamaktır. Bu nedenle kontak termiği bir aracın ilk çalışması ya da motorun durdurulmasında çok önemli bir rol oynar.

Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Aracın hemen her yerinde arıza olabilmektedir. Bu nedenle kontak termiğinde de arızalar yaşanabilmektedir. Burada önemli olan kontak termiğinin arızasının nasıl bilinmesi ve de anlaşılması gerektiğidir. Aracın kontak termiğinin arızası varsa bunu anlamak için:

  • Anahtarı kapalı konuma getirmenize rağmen motor kapanmıyorsa kontak termiğinde arıza vardır.
  • Anahtarı çevirmenize rağmen motor çalışmayabilir.
  • Kontak anahtarı yerinden çıkmaz

Kontak Termiği Bakımı Nasıl Olmalı?

Aracınızın sağlıklı çalışabilmesi için düzenli olarak kontak termiğini kontrol edip bakım yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler aşama aşama şunlardır:

  • Öncelikle direksiyon alt kısmındaki vidalar sökülür.
  • Direksiyon ayar kolu açılır ve direksiyon aşağı indirilir.
  • Düz tornavida yardımı ile kapaklar yavaşça ayrılır.
  • Daha sonra termiğe takılı iki soket mandallarını basarak çıkartılır.
  • Yine tornavida yardımı ile termiği tutan tek vida sökülür. Eğer çıkmıyor ise altını tutan tırnak hafif ittirilerek çıkartılabilir.(Termiği temiz bir masa üstünde sökünüz.)
  • Termiğin bir tarafını 2 diğer tarafı tek tırnak tutmaktadır. Öncelikle 2 tırnağı başparmak yardımı ile fıstık ayırır gibi esnetirseniz termik açılır. Ancak diikat edin, yaylar düşmesin
  • İçindeki bakırlar sadece tek yönde takılacak şekilde tasarlanmıştır. Tırnak ve şekiller de ona göre üretilmiştir.
  • Burada oluşan aşınmalar lehim ile doldurulup zımpara ile kaygan ve orijinal haline getirilir. Aynı zamanda siyah kısımdaki bakır topuzlar da aşınmış olabilir.
  • Temizleme işi bitince ve de parçalar yerlerine takıldıktan sonra termiğin öce tek tırnak tarafı sonra çift tırnak tarafı takılarak kapatılmalıdır.
  • Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da Söktüğünüz sıra ile parçalar eski yerine takılmasıdır.

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Kontak Termiği Nedir, Ne İşe Yarar? Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?
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