Kontak Termiği Nedir, Ne İşe Yarar? Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Kontak termiği arızası nasıl anlaşılır bilmemiz için öncelikle kontak termiği nedir ve de ne işe yarar bunu öğrenmeliyiz. Aracın kontak konumunu belirleyen kontak termiği aracın durması, çalışması ve de akünün çalışmasını sağlamaktadır. Aracın çalışmasında başat bir unsur oldu için de kontak termiği bozulursa ne olur ya da neden bozulur soruları bu hususta önem taşımaktadır. Bu nedenle kontak termiği arızası belirtileri anlamak için neden ve nasıl bozulur olduğunu bilmek gerekir.

Kontak Termiği Nedir?

Her makinenin açma, kapatma a da durdurma düğmesi olduğu gibi araçlarda da aracı harekete geçirmek için bir mekanizma mevcuttur. Bu mekanizmanın başlatılması ile motor çalışmaya başlar ve diğer mekanizmaları da harekete geçirir.

Araçların da çalışmaya başlaması için bir başlangıç mekanizması bulunmalı. Günümüz otomobillerinin çoğunda start-stop manşı bulunmaktadır. Anahtar kullanma ancak eski model araçlarda kalmıştır. Bu otomobiller anahtarla çalıştığı için anahtar yerine de kontak termiği denilmektedir. Kontak termiğinin en önemli görevi, aracın kontak anahtarının konumunu belirleyerek, motorun çalışmasını ya da durmasını ve de akünün açılmasını sağlamaktır. Bu nedenle kontak termiği bir aracın ilk çalışması ya da motorun durdurulmasında çok önemli bir rol oynar.

Kontak Termiği Arızası Belirtileri Nasıl Anlaşılır?

Aracın hemen her yerinde arıza olabilmektedir. Bu nedenle kontak termiğinde de arızalar yaşanabilmektedir. Burada önemli olan kontak termiğinin arızasının nasıl bilinmesi ve de anlaşılması gerektiğidir. Aracın kontak termiğinin arızası varsa bunu anlamak için:

Anahtarı kapalı konuma getirmenize rağmen motor kapanmıyorsa kontak termiğinde arıza vardır.

Anahtarı çevirmenize rağmen motor çalışmayabilir.

Kontak anahtarı yerinden çıkmaz

Kontak Termiği Bakımı Nasıl Olmalı?

Aracınızın sağlıklı çalışabilmesi için düzenli olarak kontak termiğini kontrol edip bakım yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler aşama aşama şunlardır: