Konteyner dehşetinden "ölüm" sessizliğiyle kurtuldu! İşte kanlı baskının ardındaki gerçekler

Olayın faili, ailenin yabancısı değil, damatları Hamza Özdil çıktı. Borçlarını ödemek için kayınpederinin birikimlerine göz diken Özdil, evin konumunu WhatsApp üzerinden kardeşi İsmail Özdil'e göndererek baskın talimatını verdi. "Ev boşken girin" denilerek planlanan soygun, anne ve oğlunun evde olduğu sırada vahşete dönüştü.
YAŞAMAK İÇİN ÖLÜ TAKLİDİ YAPTI
Konteynere giren saldırganlar, anne Kezban Demirci'yi pompalı tüfekle hayattan koparırken, küçük Nazif'i de kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna onlarca saçma isabet eden Nazif, katillerin kendisini de öldüğünden emin olması için, annesinin cansız bedeni yanında dakikalarca nefesini tuttu. Ağır yaralı halde "ölü numarası" yaparak saldırganların gitmesini bekledi.
7 AYDA 5 AMELİYAT OLDU
Nazif, korkunç olaydan sağ çıksa da bedeni ve ruhu ağır yaralar aldı. Vücudundan onlarca saçma temizlenen küçük çocuk, aylarca yataktan kalkamadı ve içine kapandı. Yaşadığı ağır travma nedeniyle uzun süre konuşamadı. Yaklaşık 7 aylık tedavi süreci boyunca tam 5 kez büyük ameliyat geçirdi. Bugün koltuk değnekleri yardımıyla ayağa kalkabiliyor. Nazif, her adımında olayın acısını taşısa da azmiyle yeniden okuluna dönmeyi başardı.
"KOCAM KATİL ÇIKTI, ANNEM ÖLDÜ"
Olayın en dramatik yanlarından biri de Nazif'in ablası Şerife Özdil'in durumu oldu. Kendi kocasının annesinin katili, kardeşinin ise sakat kalmasının sorumlusu olduğunu öğrenen genç kadın, yaşadığı yıkımı şu sözlerle anlattı: "Annem öldü, kocam katil çıktı. Tek umudumuz Nazif'in yaşamasıydı. Annemi kaybettik ama kardeşim yaşasın diye aylarca hastane köşelerinde bekledik.
Kardeşim o gece ölümle savaştı. Annemin gözlerinin önünde katledilmesine tanıklık etti. Şimdi koltuk değnekleri üzerinde adaletin yerini bulacağı günü bekliyor. 5 yaşındaki çocuğum bile babasının adını duyunca korkuyor. Annemin katiliyle aynı soyadını taşımak istemiyorum, boşanıyorum."
"200 BİN LİRA BORCUM VARDI"
Damat Hamza Özdil ifadesinde, kardeşine evin konumunu kendisinin attığını, kuru sıkı tabancayla kuyumcu soyamazsınız, kayınpederimi soyun diyerek talimat verdiğini anlattı.