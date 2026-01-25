Konteyner dehşetinden "ölüm" sessizliğiyle kurtuldu! İşte kanlı baskının ardındaki gerçekler

"KOCAM KATİL ÇIKTI, ANNEM ÖLDÜ"

Olayın en dramatik yanlarından biri de Nazif'in ablası Şerife Özdil'in durumu oldu. Kendi kocasının annesinin katili, kardeşinin ise sakat kalmasının sorumlusu olduğunu öğrenen genç kadın, yaşadığı yıkımı şu sözlerle anlattı: "Annem öldü, kocam katil çıktı. Tek umudumuz Nazif'in yaşamasıydı. Annemi kaybettik ama kardeşim yaşasın diye aylarca hastane köşelerinde bekledik.