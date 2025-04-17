Konteyner Ölçüleri - Standart, 20’lik ve 40’lık Konteyner Ölçüleri Ne Kadar?

Deniz, kara ve demir yolu taşımacılığının bel kemiğini oluşturan konteynerler, modern lojistiğin verimliliğini ve küresel ticaretin akışkanlığını sağlayan temel unsurlardır. Konteyner ölçüleri yalnızca uzunlukla sınırlı değildir; iç hacmi, kapı açıklığı, maksimum yük kapasitesi ve yüksekliği de taşıma planlamasında büyük rol oynar. Standart, 20'lik ve 40'lık konteyner ölçüleri ne kadar sorusuna ek olarak dünya genelinde en sık kullanılan konteyner tipleri olduğunu söyleyebiliriz.

Konteyner Ölçüleri

Konteyner ölçüleri, ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü) tarafından belirlenen standartlara göre üretilir. Bu sayede dünyanın her yerinde aynı taşıma ve istifleme sistemleri kullanılabilir. Standart konteynerler genel olarak iki ana tipe ayrılır:

20 ft konteyner (20'lik)

40 ft konteyner (40'lık)

Bu iki konteyner tipi, yük taşımacılığının yaklaşık %80'ini oluşturur. Ayrıca yüksek tavanlı (high cube), soğutuculu (reefer) ve açık tavanlı (open top) gibi özel versiyonlar da mevcuttur.

Standart, 20'lik ve 40'lık Konteyner Ölçüleri Ne Kadar?

20'lik konteynerler, küçük hacimli ve ağır yükler için uygundur. Hem deniz taşımacılığında hem de depo amaçlı kullanımlarda sıkça tercih edilir.

Dış Ölçüler:

Uzunluk: 6.058 mm (yaklaşık 6.06 metre)

Genişlik: 2.438 mm (yaklaşık 2.44 metre)

Yükseklik: 2.591 mm (yaklaşık 2.59 metre)

İç Ölçüler:

Uzunluk: 5.898 mm

Genişlik: 2.352 mm

Yükseklik: 2.393 mm

Kapasite ve Ağırlık:

Hacim: Yaklaşık 33 m³

Boş ağırlık: 2.200 – 2.400 kg

Maksimum taşıma kapasitesi (brüt): 30.480 kg

Kapı açıklığı: 2.340 mm x 2.280 mm

40 ft konteynerler, daha fazla hacim gerektiren ancak çok ağır olmayan yüklerin taşınması için idealdir. Özellikle hacimli koli ve palet yüklemelerinde tercih edilir.

Dış Ölçüler:

Uzunluk: 12.192 mm (yaklaşık 12.19 metre)

Genişlik: 2.438 mm

Yükseklik: 2.591 mm

İç Ölçüler:

Uzunluk: 12.032 mm

Genişlik: 2.352 mm

Yükseklik: 2.393 mm

Kapasite ve Ağırlık: