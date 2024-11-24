Kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana -Gaziantep Otoyolunun Nurdağı girişinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Aracın hurdaya döndüğü kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kazada yaralananlardan birinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.