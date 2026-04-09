Kontrolden çıkan araç takla attı! 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti

Milas–Söke karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Araç orta refüje çarptıktan sonra takla atarak yol ortasına savruldu. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Yişer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yusuf Yişer'in vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

