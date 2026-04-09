Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan araç takla attı! 17 Yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:01

Milas–Söke karayolunda kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol ortasına savruldu. Kazada 17 yaşındaki Yusuf Yişer ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ
MilasSöke karayolunda seyir halinde olan otomobil sürücüsü, direksiyon kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti. Araç orta refüje çarptıktan sonra takla atarak yol ortasına savruldu. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Yusuf Yişer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen genç sürücü kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yusuf Yişer'in vefatı, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

