Kaza, saat 15.00 sıralarında Karaman-Mersin karayolunun 27. kilometresi Sertavul geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.A. idaresindeki plakası öğrenilemeyen Volkswagen marka hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole savruldu.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç şarampole savruldu: 1 yaralı

Yaşanan kazada araçta bulunan 13 yaşındaki bir çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.