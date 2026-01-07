Kontrolden çıkan kamyonet 4 araca çarptı

"ARABANIN ÖNÜNDEN KAÇTIM, YOKSA BANA ÇARPACAKTI"

Kazadan saniyelerle kurtulduğunu belirten iş yeri sahibi Ferhat Ateş, kazada park halindeki iki aracının hasar gördüğünü söyledi. Fırın için iş yerinin önündeki ağacın yanında bulunan odunlardan aldığı sırada kazanın yaşandığını anlatan Ateş, "Bir minibüs sürücüsü 'Bana 4 ekmek verir misin?' dedi. Ben oradan buraya girene kadar arkamda kıyamet koptu. Arabanın önünden kaçtım, yoksa bana çarpacaktı, 5-10 saniye. Direkt arka tarafa kaçtım." diye konuştu.