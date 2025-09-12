Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 2 kişi yaralandı
Kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı: 2 kişi yaralandı

İstanbul Tuzla’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Şinasi Sezgin ile eşi Emine Sezgin yaralandı.

Mustafa KAYA
Kaza saat 21.30 sıralarında Tepeören Mahallesi İstanbulpark Bulvarı üzerinde meydana geldi. Şinasi S. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AYEDAŞ ekipleri geldi. Araçta sıkışan Şinasi Sezgin ve eşi Emine Sezgin, çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

